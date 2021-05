Sådan ser genåbningsplanen for rejser ud

* Fra 1. maj blev der åbnet for, at færdigvaccinerede danskere og udlændinge fra gule og orange EU-og Schengenlande kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation.

* Ifølge en politisk aftale hæves en såkaldt incidensgrænse fra 20/30 til 50/60 smittede per 100.000 indbyggere, når alle sårbare borgere samt personer over 50 år er vaccineret. Da aftalen blev indgået i april, var forventningen, at det ville ske 14. maj. Det er ikke sket endnu, men Udenrigsministeriet har bekræftet, at restriktionerne stadig lempes på denne dato.

* EU forventes at have et fælles coronapas klar 26. juni. Det vil gøre det muligt at holde ferie i Europa og modtage turister i Danmark på den betingelse, at de rejsende kan vise en negativ test, at de er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet med corona.

* Udenrigsministeriets rejsevejledninger er netop vejledende, og det er altså ikke ulovligt at tage til et orange eller et rødt land.

Kilde: Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, aftale om gradvis genåbning for rejseaktiviteter.

/ritzau/