Sådan smitter coronavirus

* Coronavirus smitter gennem luften. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre blot ved at ånde, tale, hoste eller nyse i nærheden af andre.

* Coronavirus kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

* Eksperter vurderer, at der er "moderat smitsomhed" forbundet med coronavirus.

* Dødeligheden for personer, som er smittet med coronavirus, ligger langt under andre luftvejsvirusser.

* Virusset Mers, der første gang blev registreret i Saudi-Arabien i 2012, medførte således en dødelighed på omkring 35 procent.

Kilder: WHO, The New England Journal of Medicine.

/ritzau/