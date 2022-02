Sædbanker vil lovliggøre hjemmeinseminering

Det skal være muligt for kvinder at inseminere sig selv med sæd fra sædbanken.

Det mener tre af landets sædbanker.

Nemlig Cryos International, European Sperm Bank og SellmerDiers.

Ifølge dem er der en tendens til, at flere kvinder tager kontakt til private sæddonorer, fordi de vil undgå at blive behandlet på fertilitetsklinikken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det kan være forbundet med usikkerhed over sædens kvalitet.

Det fortæller de til Jyllands-Posten.

- Vi har en vision om at hjælpe kvinder med at få de børn, de ønsker, og vi synes, at loven presser kvinder ud på et marked, hvor man hverken hjælper kvinderne eller børnene, siger Helle Sejersen Myrthue, som er direktør for Cryos International.

I dag er det ikke lovligt for sædbankerne at lade kvinder inseminere sig selv.

Ifølge vævsloven skal insemination foregå i godkendte fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger eller af autoriseret sundhedspersonale.

Jyllands-Posten beretter, at forbuddet har skabt et marked for privat udveksling af sæd. På lukkede internetfora som grupper på Facebook.

Men her er sæden ikke screenet for eksempelvis arvelige sygdomme. Og det bekymrer sædbankerne.

Desuden er erfaringerne, fra inden forbuddet trådte i kraft i 2018, at indrapporteringerne ved hjemmeinsemination haltede.

Det betød, at graviditeter undfanget hjemme ikke indgik i sæddonorers statistik.

Ønsker en kvinde at blive gravid ved at inseminere sig selv, skal hun vide, at sandsynligheden for at blive gravid er mindre.

Chancen er cirka halv så stor som ved insemination på en klinik. Det vurderer Bugge Nøhr, som er overlæge og klinikchef ved Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital, over for avisen.

I et skriftligt svar fortæller Sundhedsministeriet, at man har været i dialog med sædbankerne og med Styrelsen for Patientsikkerhed om forslaget.

En række hensyn skal overvejes, før ministeriet vil gå videre med det.

/ritzau/