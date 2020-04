Særfly skal hente cirka 200 danskere hjem fra Peru

Danmark sender særfly til Peru for at hente 290 personer, heraf cirka 200 danskere, siger Udenrigsministeriet.

Et særfly med 290 passagerer fra Peru lander efter planen i Danmark fredag morgen. Omkring 200 af dem er danskere.

Det siger Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, på et pressemøde onsdag.

Han oplyser, at cirka 1800 med dansk ophold har registreret sig i en krisedatabase, hvor de angiver, at de ønsker hjælp til at komme hjem fra udlandet.

- Peru er det land, hvor vi har flest stående i krisedatabasen, siger Erik Brøgger Rasmussen.

/ritzau/