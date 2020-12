Særlig coronamutation bekymrer Statens Serum Institut

Der er bekymring for, hvor effektiv en vaccine er over for ny coronamutation, lyder det fra SSI.

En særlig mutation af coronavirusset bekymrer Statens Serum Institut.

I en analyse af mutationen N439K har varianten vist tegn på nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer - vaccine.

- Der er bekymring for, hvor effektiv en vaccine vil være over for N439K, siger afdelingschef Tyra Grove Krause i en kommentar.

- Derfor er det relevant at holde øje med, hvor udbredt smitten med denne variant er i Danmark, og om den har bredt sig til særligt sårbare grupper, lyder det.

Fra 8. august til 6. december er mutationen fundet i 1624 danske prøver.

Den er observeret i hele landet - men primært i og omkring København samt i Sydjylland.

Der er ikke registreret nogen dødsfald blandt personer smittet med mutationen.

Varianten har ikke noget at gøre med de minkvarianter, som er fundet, eller den britiske, der omtales i disse dage, oplyses det.

