Særlig gruppe er i risiko for ny flåtoverført sygdom

Flåtsæsonen er for alvor i gang, og mens mange ved, at de små miders bid kan give sygdomme som borrelia og TBE-virus, er det ikke det eneste, man skal være opmærksom på.

Læger har nemlig opdaget endnu en flåtoverført sygdom i Danmark. Det fortæller Anne-Mette Lebech, der er overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Rigshospitalet.

- Det er en sygdom, som hedder neoehrlichiose. Den skyldes infektionen med en bakterie, som kan findes i danske flåter, og som kan blive overført, hvis man bliver bidt af en flåt, siger hun.

Anne-Mette Lebech forklarer videre, at de fleste, der bliver smittet med sygdommen, ikke får nogen symptomer. De er selv i stand til at overstå infektionen og vil sandsynligvis ikke opdage, at de er smittet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men der er nogle patienter, der er i risiko for at udvikle symptomer og sygdom. Det er ofte mennesker, som har et nedsat immunforsvar.

- Vi ved, at det specielt er patienter, der får visse former for biologisk behandling. Det kan være patienter i medicinsk behandling for visse former for blodkræft, svær gigt eller sklerose, siger Anne-Mette Lebech.

På Rigshospitalet anslår man, at omkring 2500 personer får den biologiske behandling og dermed er i risiko for at udvikle symptomer og blive syge.

Indtil videre er der i alt 7 personer i Danmark, der er blevet diagnosticeret med neoehrlichiose. Det første tilfælde blev konstateret i 2014, og inden for det seneste års tid har læger på Rigshospitalet diagnosticeret seks.

Det hyppigste symptom på, at man er blevet syg af neoehrlichiose er, at man får feber. Det kan være langvarig feber, nattesved og ondt i muskler og led, forklarer Anne-Mette Lebech.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og af de patienter, vi har fundet, er der flere af dem, der har gået med det i mange måneder, siger hun.

Selv om der endnu ikke er konstateret mange tilfælde af sygdommen, kan den helbredes med en udbredt behandlingsform.

- Heldigvis kan vi relativt nemt behandle sygdommen med antibiotika. Vi bruger det præparat, der hedder doxycyclin, og vi ved, at vi kan helbrede patienterne for infektionen med tre ugers behandling, siger Anne-Mette Lebech.

/ritzau/