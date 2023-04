Særligt sårbare mænd kæmper med at forstå lægens ord

Sårbare mænd har i højere grad svært ved at forstå, hvad lægen fortæller.

Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Forum for Mænds Sundhed.

28 procent af sårbare mænd, som er mænd uden nære relationer, vurderer deres lægebesøg som "Neutralt", "Jeg er ikke ret tilfreds" eller "Jeg er i høj grad utilfreds".

Det er tre gange så mange sammenlignet med mænd, som har nære relationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det triste ved undersøgelsen er, at det er dem, der har det største behov, som ser ud til at have de mest negative oplevelser, siger Svend Aage Madsen, som er formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder på Rigshospitalet.

For det er særlig kritisk, at de sårbare mænd kæmper med at forstå lægens ord. Og det betyder ifølge Svend Aage Madsen, at mændene ikke passer deres behandling, fordi de ikke forstår kommunikationen.

- Hvis vi for eksempel ser på brug af den medicin som lægen har ordineret, så ved vi, at der for eksempel på hjertemedicin kan være 30 til 50 procent af mændene, som ikke tager den medicin, siger han.

- Det er i høj grad lige præcis de grupper, vi taler om her.

Svend Aage Madsen mener, at lægerne skal spørge ind til de ting, som mændene ikke selv tænker over.

For eksempel hvor mange gange de skal tisse om natten, om man kan falde i søvn om aftenen, om ens vægt pludselig har ændret sig.

For det er ifølge ham ting som lægen ved, at man skal være opmærksom på, men som de sårbare mænd ikke nødvendigvis tænker over.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er en masse mænd, som siger, at de gik op til lægen og sagde, at de gerne ville have at vide, om de fejler noget, og så sagde lægen, at de ikke skulle komme, hvis de ikke fejler noget, siger han.

- Det er noget, som mange mænd oplever, fordi de ikke har sproget og ikke ved, hvad det er for symptomer, som de skal reagere på.

Nogle af de udsagn som Forum for Mænds Sundhed hører, er at det kan være lige meget, og det hjælper nok alligevel ikke. De skyldes ifølge Svend Aage Madsen, at de mangler relationer, som giver lyst til at tage hånd om ens eget liv.

- Når man ikke betyder noget for nogen, og ikke har nogen, som betyder noget for en, har man mindre tendens til at tage vare på sit eget helbred, siger han.

Svend Aage Madsen understreger dog, at der findes læger i Danmark, som afsætter tid til patienter, som generelt har mere behov for det.

Analysen er lavet blandt 1032 mænd i alderen 25-39 år.

/ritzau/