Særlov gør det muligt at aflyse eksamen

* En nødlov, som Folketinget vedtog i midten af marts, giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vidtgående magt midt i uroen, der er skabt af coronavirusset.

* Blandt andet kan hun – hvis hun finder det nødvendigt – aflyse eller udskyde eksamener på landets skoler, erhvervsuddannelser og gymnasier.

* Loven giver også mulighed for, at folkeskolens 9. og 10. klasse afsluttes med årskarakterer i stedet for eksamener.

* Tiltaget er et af flere i nødloven, der skal hjælpe undervisningsområdet under coronakrisen.

* Hvis ministeren finder det nødvendigt, kan hun også fjerne fraværsregistrering i gymnasierne og bestemme, at minimumstimetal i skolerne kan fraviges.

* Loven er omfattet af den såkaldte solnedgangsklausul, som betyder, at den ophæves 1. marts næste år.

/ritzau/