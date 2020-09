Sæsonens første nattefrost kickstarter lun og solrig weekend

På trods af en kølig fredag morgen bliver weekenden ganske lun med sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader.

Det danske sensommervejr har i ugens løb vist sig fra sin lune og solrige side, og de tendenser fortsætter i løbet af weekenden.

Også selv om flere danskere fredag morgen vågner op til sæsonens første nattefrost.

Sådan lyder meldingen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anja Bodholdt tidligt fredag morgen.

- Natten til fredag har været kold i det centrale Jylland. Omkring Horsens, Herning og Ikast har temperaturerne været under frysepunkter, siger hun.

I resten af landet har temperaturerne natten til fredag ligget mellem to og fire grader, men i løbet af dagen stiger de hurtigt til mellem 15 og 19 grader.

- Det bliver endnu en dag med masser af sol, og det kommer heller ikke til at blæse ret meget, siger Anja Bodholdt.

Resten af weekenden byder i det store hele på mere af det samme, fortæller hun.

Det betyder, at også lørdag og søndag byder på godt med solskinstimer, og så bliver temperaturerne en enkelt eller to grader varmere.

Største forskel fra fredag bliver, at der nætterne til lørdag og søndag godt kan komme en del tåge flere steder i landet.

- Den her tåge kan godt blive hængende i formiddagstimerne. Det tager noget tid, før den bliver brændt af, og solen bryder igennem, men det bliver gradvist bedre, siger Anja Bodholdt.

Hun siger, at bilister i morgentimerne derfor skal være ekstra opmærksomme.

Ligesom fredag bliver det heller ikke særligt blæsende hverken lørdag eller søndag. Det stille vejr skyldes, at et ganske stabilt højtryk fra de britiske øer ligger ind over Danmark.

Anja Bodholdt fortæller, at det stabile sensommervejr først ser ud til at ændre sig i midten af næste uge, når et lavtryk igen trækker ind over landet.

Det betyder flere perioder med skyer, regn og blæst, så det er med at nyde weekendens vejr, så længe det varer.

/ritzau/