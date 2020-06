Sag mod fratrådt direktør for seruminstitut droppes

Tjenestemandssagen mod Mads Melbye bliver ikke til noget, efter at han er trådt tilbage, oplyser ministerium.

Der bliver ingen tjenestemandssag mod den fratrådte direktør for Statens Serum Institut Mads Melbye. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Kammeradvokaten havde indstillet til en tjenestemandssag og anbefalet en afskedigelse af Mads Melbye.

Mads Melbye har dog selv trukket sig, fordi han mener, at uanset sagens udfald ville tilliden mellem ham og Sundheds- og Ældreministeriet være ikke-tilstedeværende.

Han har selv erklæret sig "dybt rystet" over, på hvilket grundlag Kammeradvokaten blev sat til at undersøge fejl og uregelmæssigheder i Melbyes gerning som direktør for Statens Serum Institut.

Sagen har tiltrukket sig opmærksomhed og kritik fra forskellige fronter.

En række forskere har i et brev til Folketingets Sundhedsudvalg kaldt sagen "overordentligt skadelig af flere årsager".

Anonyme medarbejdere har fortalt Weekendavisen, at de under Kammeradvokatens undersøgelse følte sig dårligt behandlet af Kammeradvokatens jurister.

Og så sent som tirsdag var tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på det sociale medie Twitter for at beklage, at Mads Melbye ikke fortsætter.

- En sorgens dag for sundhedsvæsnet, som siger farvel til en kapacitet. Har været stærkt savnet under coronakrisen.

- Holder for mig selv, hvad jeg mener om sundhedsministeriets håndtering af denne sag, skriver Lars Løkke Rasmussen, der før sin tid som statsminister også har været sundhedsminister.

Kammeradvokatens rapport fandt alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet.

- Det er ret uvirkeligt for mig, at Sundhedsministeriet varsler en tjenestemandsundersøgelse.

- Jeg kan nemlig på ingen måde genkende sagen, som den er beskrevet af Kammeradvokaten, skrev Mads Melbye til Ritzau umiddelbart efter Kammeradvokatens konklusion udkom - men altså før han trak sig.

