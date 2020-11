Sagen kort

* Den nationale operative stab (Nost) blev 6. november anmodet om at yde Fødevarestyrelsen bistand til at kontakte minkavlere telefonisk.

* Rigspolitiet satte betjente til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få minkavlerne til at aflive deres mink. Til det brugte de et talepapir - et såkaldt actioncard.

* Opkaldene blev gennemført fra 6. til 8. november. Politiet fik kontakt til 250 minkavlere - otte af dem kan have fået beskeden om, at myndighederne ville komme og aflive minkene, selv om de sagde nej.

* Rigspolitichef Thorkild Fogde afviser, at han har set eller godkendt actioncardet.

Kilde: Redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, Ritzau.

