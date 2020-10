Sagen om Hjarnø Havbrug

* Anklagemyndigheden kræver konfiskation af 190 millioner kroner fra ejeren af Hjarnø Havbrug, der omfatter tre havbrug i og ud for Horsens Fjord.

* Pengene menes tjent på ulovlig overproduktion af ørreder til havs uden miljøtilladelse. Efter ransagninger og efterforskning er ejeren tiltalt i 31 forhold.

* Virksomheden mistænkes for fra 2013 til 2018 at have udledt betydeligt mere kvælstof og fosfor til havet end tilladt.

* Desuden anklages havbruget for i årevis at have givet urigtige oplysninger til kommune, Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen om udsætningsfisk, produktion, foderforbrug og udledte næringsstoffer.

* Sagen skal føres ved Retten i Horsens, men er ikke berammet endnu.

