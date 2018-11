* Padborg-sagen om Kurt Beier Transport kan trække tråde til lignende lejre og usle indkvarteringsforhold i flere europæiske lande, skriver Avisen.dk.

* Den hollandske fagforening FNV oplyser, at den har dokumentation for, at filippinske chauffører fra Kurt Beier Transport arbejder under "frygtelige" forhold, mens de kører for det danske firma på europæiske veje.

* I alt har familien Beiers 12 danske selskaber en egenkapital på over 225 millioner kroner, viser de nyeste regnskaber ifølge fagforbundet 3F.

* Direktør Karsten Beier fra Kurt Beier Transport A/S meddelte torsdag aften, at virksomheden med øjeblikkelig virkning har meldt sig ud af brancheorganisationen ITD.

* Både møbelkoncernen Jysk og transportgiganten DSV har nu droppet samarbejdet med Kurt Beier Transport. Det samme har firmaerne Nagel Group og Leman ifølge JydskeVestkysten.

Kilde: Avisen.dk, fagforbundet 3F, TV Syd

/ritzau/