Sager om krænkelser skal undersøges

* Alle partierne i Københavns Borgerrepræsentation - med undtagelse af Socialdemokratiet, der ikke er blevet spurgt - har bedt om en uafhængig undersøgelse af anklager om krænkelser fra Frank Jensen, som en række kvinder har fremsat.

* Partierne vil have undersøgt, hvordan sager efter en julefrokost i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune i 2011 blev håndteret.

* Også hvordan en sag om grænseoverskridende adfærd over for et folkevalgt medlem af borgerrepræsentationen i 2017 blev håndteret.

* Og om der er andre episoder, hvor ansatte eller folkevalgte i Københavns Kommune har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesteren.

* Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 1. januar 2010 frem til i dag.

Kilde: Brev fra partierne Enhedslisten, Venstre, De Radikale, Alternativet, Konservative, Frie Grønne og løsgænger Kåre Traberg Smidt.

/ritzau/