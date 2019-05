Sager om mangelfulde kræfttjek

* Jyllands-Posten har afdækket, at flere sygehuse ikke har fulgt de nationale retningslinjer for undersøgelser for brystkræft.

* På Ringsted Sygehus blev kvinder undersøgt med røntgen, men ikke fysisk og ikke med ultralyd, som de ifølge retningslinjerne skulle være blevet.

* Sagen har kostet Vagn Bach stillingen som sygehusdirektør, ligesom flere ledende medarbejdere og Region Sjælland nu er sigtet i sagen.

* Også i Region Syddanmark og i Region Midtjylland har der ifølge Jyllands-Posten været mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

* De mangelfulde tjek har fundet sted på Odense Universitetshospital (OUH) og på Aarhus Universitetshospital (AUH).

* OUH oplyser, at sygehuset er i gang med at identificere og genindkalde de berørte kvinder.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau.

