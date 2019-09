Sagt af og om Jacob Haugaard efter 1994-valget

* Kristeligt Dagblad:

- Det manglende niveau og den manglende ægthed hos mange politikere, ikke mindst eksemplificeret i Poul Nyrup Rasmussens (S, daværende statsminister, red.) indstuderede og påtagede folkelige stil, er hovedårsagen til, at dansk politiks hofnar, Jacob Haugaard, rent faktisk ser ud til at blive valgt.

* Jacob Haugaard (om han havde fortrudt sit kandidatur):

- Fortrudt? Som medieluder har man da altid drømt lidt om det her. Åh - jeg bader mig i medierne.

* Jann Sjursen, daværende formand for Kristeligt Folkeparti:

- Jeg kan godt lide Jacob Haugaards komik, men det her er lavkomik. Det er en æh-bæ-buh reaktion fra vælgerne og en tragedie for folkestyret, at han er valgt på de præmisser.

* Jacob Haugaard (efter sit besøg hos dronningen, hvor han var iført en habit, der var syet af aflagte brasilianske kaffesække, et stribet, mangefarvet slips og blød hat).

- Jeg kunne se på hende, at hun tænkte: "Jacob, han er klog".

* Valgforsker Jørgen Goul Andersen:

- Når omkring 23.000 vælger at stemme på Haugaard, er det dels for sjov, men det skal også ses som en træthedsreaktion mod de etablerede partier.

/ritzau/