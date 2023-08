Salater solgt i hele landet tilbagekaldes efter listeria-fund

Grøntsagssalater solgt i hele landet trækkes tilbage på grund af fund af listeria-bakterier.

Det oplyser Delicate, der er producenten bag.

Der er tale om tre varianter af Gestus salater: spidskålssalat, blomkålssalat med mandler og blomkålssalat med bulgur.

Alle tre salater, der trækkes tilbage, har sidste anvendelsesdato mandag, tirsdag eller onsdag.

Salaterne er solgt i Dagrofa-butikker i hele landet. Det er dagligvarebutikkerne Meny, Letkøb, Min Købmand og Spar.

Delicate opfordrer kunder, der har købt produkterne til at levere dem tilbage til forretningen eller smide salaten ud.

Listeria er en fødevarebåren bakterie. Bakterien findes overalt og derfor også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer.

Bakterien kan forårsage hovedpine, feber, diarré og influenzalignende symptomer.

De fleste vil på et eller andet tidspunkt blive smittet med bakterien, men de færreste bliver syge af den.

For nogle grupper er der dog risiko for at få mere alvorlige symptomer som blodforgiftning og hjernehindebetændelse. I værste tilfælde kan man dø af sygdommen.

De mennesker, der har en øget risiko for alvorlige symptomer, er ældre, gravide, diabetikere og personer med nedsat immunforsvar.

Der går oftest to-tre uger, fra man bliver smittet, til man får symptomer. Det kan dog variere fra 1 og op til 70 dage.

Hvis man har vedvarende eller tiltagende symptomer, bør man søge læge.

