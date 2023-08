Salg af efterårsrejser tager fart efter skuffende sommervejr

Et sommervejr præget af regn og blæst har fået flere danskere til hurtigt at booke sig til en varmere efterårsferie i udlandet.

Det oplyser tre rejseselskaber til Ritzau.

For skoleferien uge 42 har salget af rejser fået massiv luft under vingerne i august, lyder meldingen.

I rejseselskabet Spies er der på nuværende tidspunkt booket ti procent flere rejser i uge 42 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, oplyser Sofie Folden Lund, som er kommunikations- og pressechef i rejseselskabet.

- Der er ingen tvivl om, at den ustadige og kolde danske sommer har sat gang i bookingerne af efterårs- og vinterrejser. Vi hører om og taler med mange, der vil sikre sig lidt sol og varme i deres næste ferie, nu når de ikke har fået så meget af det hjemme i Danmark her i sommer, skriver hun i en skriftlig kommentar.

Samlet set regner rejseselskabet med en øgning af bookinger på 15 procent. Det vil sige, at Spies forventer at sende omkring 9000 personer ned til sol og varme.

- Det ser ud til at tage fart nu her, og derfor har vi også sat tre ekstra fly ind, skriver pressechefen.

Mens godt en tredjedel af Spies' kunder i efterårsferien sætter kurs mod De Kanariske øer, er også Kap Verde populært.

- Og ellers er det de klassiske middelhavsrejsemål, som Cypern, Kreta, Rhodos og Mallorca, hvor temperaturerne er behageligt på denne tid, udtaler Sofie Folden Lund.

I Tui Danmark mærker man også den øgede rejselyst. Lige nu er der solgt 14 procent flere af selskabets rejsepladser i uge 42 sammenlignet med sidste år.

Det oplyser kommunikationschef Mikkel Hansen.

- Vi sidder og klør os i nakken, fordi efterspørgslen er så massiv. Denne uge har jeg brugt på at snakke med mine kolleger om, hvordan vi kan skaffe flere flyafgange. Hvis det fortsætter, bliver der hurtigt udsolgt, siger han.

Det er derfor blevet nødvendigt at tænke alternativt, og Tui er blandt andet i dialog med flyselskaber, som det ikke normalt flyver med.

- Det gør vi for at høre, om de har kapacitet, vi må låne af. Overordnet set har det dårlige vejr virkelig gjort det travlt for os, siger han.

Her er de mest populære destinationer Kreta, Cypern, Mallorca, Gran Canaria og Tyrkiet.

- Rigtig mange danskere har i år måske satset på at holde sommerferie i Danmark, og så er de blevet skuffede over vejret. Så der er måske også mange, der ikke normalt bestiller efterårsferie, som gør det nu.

Uge 42 er altid en "ekstremt populær" ferieuge - men dette års efterspørgsel på rejser i de syv efterårsdage er særlig stor.

Sådan lyder det fra Jan Lockhart, som er kommerciel chef i rejseselskabet Sunweb.

- Lige nu har vi solgt cirka 20 procent flere efterårsferier sammenlignet med sidste år, siger han.

Med charterfly har rejseselskabet omkring 4000 rejsepladser i uge 42, og de bliver alle udsolgt i løbet af den næste måned, anslår den kommercielle chef.

Subweb er derfor også interesseret i at øge sit udbud - men det er svært finde flere fly, forklarer Jan Lockhart.

- Vi øger kapaciteten i det omfang, det er muligt, men der er mangel på fly, fordi alle vil dem. Vi kan sælge rejser til eksempelvis Mallorca baseret på rutefly, men de fly forsvinder også som dug for solen i øjeblikket, siger han.

/ritzau/