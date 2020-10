Danskerne hælder stadig oftere alkoholfrit øl i glasset

På ganske få år er salget af alkoholfri øl mangedoblet, og tendensen er fortsat ind i 2020 til trods for corona. Ændringer i synet på alkohol forklarer udviklingen, lyder vurdering. Alkohol-kritikere mener dog, at det er for tidligt at juble

Ingen spurgte nogensinde Storm P.-karakteren Perikles, hvornår en alkoholfri øl smager bedst. Spørgsmålet kan derfor passende gå videre til Martin Engelbrecht Schau, der har brygget øl siden 1989.

”Det gør den, når den lægger sig så tæt som muligt op ad smagen, man kender fra en alkoholholdig øl. Alkohol smager jo af noget og giver fylde, og det er den smag, vi bryggere er blevet bedre og bedre til at kompensere, så man i dag får langt mere velsmagende alkoholfrit øl end for bare 10 år siden,” siger Martin Engelbrecht Schau, der til daglig er brygmester ved mikrobryggeriet Teedawn, som udelukkende producerer forskellige typer af øl uden alkohol og letøl på maksimalt 2,7 procent.

I dag har danskerne for alvor fået smag for øl uden alkohol som eksempelvis dem, Martin Engelbrecht Schau brygger. En opgørelse fra Bryggeriforeningen, hvis medlemmer dækker 85 procent af markedet, viser således, at danskerne i 2019 drak 4,7 millioner liter alkoholfrit øl. Det er næsten en femdobling i forhold til for syv år siden.

Udviklingen skal ses i lyset af, at salget af øl med alkohol i samme periode er faldet fra 280 millioner liter til 273 millioner liter øl. Den voksende efterspørgsel på øl uden alkohol glæder direktør i Bryggeriforeningen Niels Hald:

”Vi synes selvfølgelig, at det er positivt, at forbrugeren efterspørger smagen og ikke alene alkoholen, og det er en udvikling, mange af vores medlemmer har satset på de seneste år. Vi kan se, at i eksempelvis Spanien udgør alkoholfrie øl 12 procent af markedet. Dér er vi selvfølgelig ikke herhjemme, men det fortæller os, at der er et marked,” siger han og forklarer, at den typiske forbruger af øl uden alkohol er en mand på over 25 år bosat i en af de større byer.

Stigninge n i salget af øl uden alkohol er til trods for coronapandemien fortsat ind i 2020, hvor salget foreløbig ligger cirka 30 procent højere i årets første otte måneder end i samme periode sidste år.

Anette Søgård Nielsen, der er professor ved enheden for klinisk alkoholforskning på Syddansk Universitet, ser det stigende salg af alkoholfri øl som et udtryk for, at danskernes holdning til alkohol har ændret sig de seneste år.

”Selvom der stadig er mindre fokus på alkoholvaner end på kost og motion, så har holdningen til alkohol ændret sig markant de sidste 10 år. Vi er begyndt at tale om alkohol, og alkohol er kommet ud af de fleste arbejdspladser. Stille og roligt er det den slags holdninger, der smitter af på salget af alkoholfri øl,” siger Anette Søgård Nielsen.

Selvom salget stiger, udgør øl uden alkohol sammen med letøl forsat kun tre procent af det samlede salg af øl fordelt på øltyper. Af samme grund mener Peter Konow, direktør i interesseorganisationen Alkohol & Samfund, at det er for tidligt at konkludere på udviklingen.

”Det er selvfølgelig fint, at det tilsyneladende er blevet mere legitimt at drikke øl uden alkohol, og det er en tendens, vi kan spore i hele Europa. Jeg vil dog først juble over udviklingen, når man kan påvise, at den alkoholfrie øl erstatter øllen med alkohol, for det er først i den situation, vi vil kunne mærke en sundhedseffekt. Hvis stigningen i salget skyldes, at alkoholfri øl er blevet en substitut for vand eller sodavand, er vi lige vidt, hvad alkoholforårsagede sygdomme og skader angår, og det ved vi ikke endnu,” siger han.

I mikrobryggeriet TeeDawn var brygmester Martin Schau Engelbrecht i første omgang skeptisk, da han i 2014 blev spurgt, om han ville stå fadder til deres øl uden alkohol. Man måtte forstå, at han er ølbrygger, ikke alkymist. I dag er hans oprindelige skepsis imidlertid gjort til skamme:

”Når jeg kommer rundt i branchen nu, kan jeg mærke, at alkoholfrie og -lette øl er noget, stort set alle mindre bryggerier ønsker at gøre til en del af deres sortiment. Bryggeribranchen har på den måde ændret sig. I dag aftvinger det respekt i bryggerkredse, hvis man kan lave en god alkoholfri øl,” siger han.