Salget af elbiler tog endnu et dyk i 2017

For tredje år i træk ser salget af elbiler ud til at falde i 2017. Til gengæld har danskerne fået mere smag for såkaldte hybridbiler med el- og benzinmotorer.

Der bliver fortsat solgt få elbiler i Danmark. I de første 11 måneder af 2017 stod elbilerne for 0,3 procent af det samlede nybilsalg.

649 elbiler er der ifølge tal fra De Danske Bilimportører blevet solgt frem til 2. december. I samme periode sidste år blev der solgt 966.

Særligt i de første fem måneder af 2017 lå salget af elbiler stille, viser tallene.

Det kan ifølge branchechef i Dansk Elbil Alliance Lærke Flader hænge sammen med, at en række politiske aftaler om afgifter på elbiler har skabt usikkerhed hos forbrugerne.