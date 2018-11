Samarbejde med fremmede efterretningstjenester skal straffes

Omstridt lovforslag bliver lempet. Det skal alligevel ikke straffes at dele indhold på sociale medier.

Man må gerne dele et Facebook-opslag. Men man må ikke arbejde med forsæt for en fremmed efterretningstjeneste.

Sådan beskriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) over for Berlingske indholdet af et nyt lovforslag, der skal værne Danmark mod fremmede efterretningstjenester.

Oprindeligt havde regeringen lagt op til, at danskere skulle kunne straffes med op til 12 års fængsel, hvis man for eksempel deler indhold på sociale medier, der åbenlyst stammer fra fremmede efterretningstjenester.

Men det bliver altså ifølge Berlingske blødt op.

- Vi erkender, at det ikke har været tydeligt nok. Derfor ændrer vi det, så det står klart. Det har aldrig været regeringens intention, at danskernes ytringsfrihed skulle begrænses, siger Søren Pape til Berlingske.

Ifølge avisen skitserer lovudkastet, hvad det vil sige at samarbejde med en udenlandsk efterretningstjeneste.

En indikation kan være, hvis der har været kontakt mellem danskeren og den fremmede efterretningstjeneste. Det kan også være, hvis der er betaling. Eller hvis den danske borger afpresses til at hjælpe den fremmede tjeneste.

Ændringen kommer, efter at lovforslaget har været i offentlig høring og mødte hård kritik.

Det justerede lovforslag ser mere fornuftigt ud, mener tænketanken Justitias direktør, Jacob Mchangama.

- Jeg synes, det virker som en væsentlig forbedring, der reducerer risikoen for, at mere almindelige mennesker kommer i klemme, siger han til Berlingske.

/ritzau/