Samfundet skriger på ingeniører og de unge læser det gerne

For tredje år er der en stigning i antallet af unge, der søger en uddannelse som civil- eller diplomingeniør.

Samfundet skriger på dygtige ingeniører, hvilket snart kan være på vej, da flere og flere gerne vil tage uddannelsen. Således er der for tredje år i streg flere, der som førsteprioritet har søgt ind på ingeniørstudiet end året før.

Det viser den årlige opgørelse, der kommer umiddelbart efter, at fristen for at søge ind på drømmestudiet under kvote 1 er udløbet torsdag middag.

- Det er positivt. Det er en erklæret målsætning, vi har. Vi skal have flere ind og læse lige præcis de uddannelser, for det er det, erhvervslivet har brug for, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

3807 vil gerne være diplomingeniør, hvilket er en stigning på to procent i forhold til året før. 3476 vil gerne være civilingeniør, hvilket er en stigning på fire procent. De to uddannelser dækker over alle ingeniørtyper.

20 procent af de 89.700 ansøgere til en videregående uddannelse har som førsteprioritet søgt en STEM-uddannelse.

Det dækker over blandt andet it-området, ingeniører og naturvidenskabelige uddannelser.

Generelt er ministeren glad for antallet af ansøgninger, selv om knap 2000 færre søger en videregående uddannelse end sidste år.

- Det er positivt, at vi stadig holder det på et højt niveau. Knap 90.000 drømmer om at læse videre og dygtiggøre sig, siger han.

Tommy Ahlers drømmer ikke om, at flere søger ind på en videregående uddannelse, for det handler om at finde det rigtige for den enkelte.

- Nej. Jeg drømmer om, at alle dem, der har evnerne til det, føler sig kaldet til at investere deres tid til at læse videre. Der vil jeg tro, at vi ligger fint, men jeg ved det ikke, siger Tommy Ahlers.

Humaniora er faldet med ti procent, hvilket er det største relative fald i antal ansøgninger med førsteprioritet.

Erhvervsakademierne, der forener det praktiske og det faglige, har modtaget seks procent færre ansøgninger end sidste år. Det pædagogiske område oplever ligeledes en tilbagegang på fem procent.

/ritzau/