Samfunds- og humanistuddannelser står til besparelser

Man giver med den ene hånd og tager med den anden, mener akademikere om forslag til finanslov.

Regeringen ønsker med sit forslag til finansloven for næste år ikke at videreføre det såkaldte taxameterløft på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser.

Det fremgår af regeringens forslag, der er offentliggjort onsdag.

Stoppet af løftet betyder, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samlet får fjernet cirka 290 millioner kroner.

Forslaget møder kritik fra blandt andet fagforeningen Dansk Magisterforening, Akademikerne og Djøf.

Også Danske Universiteter er bekymrede over besparelserne.

- Det er bekymrende, at en stor del af de midler, vi har til uddannelse af humanister og samfundsfaglige studerende, umiddelbart ser ud til at falde bort fra næste år trods løfter fra Socialdemokratiet om det modsatte.

- Hvis besparelserne bliver til virkelighed, vil det uundgåeligt ramme de studerende, som eksempelvis vil få mindre tid med sine undervisere på de ramte uddannelser, siger Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium, i en meddelelse.

Regeringen vil dog også fjerne det omstridte omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet. Bidraget pålægger årlige besparelser på to procent.

Fjernes det vil det annullere besparelser på 300 millioner kroner på de videregående uddannelser.

Wenche Quist, forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Djøf, kalder det meget alarmerende, hvis taxameterløftet ikke videreføres.

- Det betyder, at de uddannelser skal spare meget mere, end den besparelse de ellers får fjernet med omprioriteringsbidraget, siger hun til Ritzau.

Formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, er rystet. Hun peger på, at det vil "medføre flere fyringsrunder, lukning af mange fag og få store konsekvenser for uddannelseskvaliteten."

Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, fortæller, at hvis ikke taxameterløftet videreføres, så vil en lang række uddannelser blive ramt af et nedskæringskrav svarende til fem års omprioriteringsbidrag på én gang.

- Som finanslovsudkastet ser ud nu, så giver man med den ene hånd og tager med den anden.

- Det giver ikke mening at love stabilitet og kursskifte i uddannelsespolitikken samtidig med, at man beder de her uddannelser om at skære ti procent fra den ene dag til den anden, udtaler formand Lars Qvistgaard i en pressemeddelelse.

