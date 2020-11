Samlet blå blok kræver fuld kompensation til minkavlere

Regeringens indgreb i minkavlen svarer til ekspropriation. Derfor skal der betales fuld erstatning, lyder det.

En samlet blå blok opfordrer nu regeringen til at give minkavlerne fuld erstatning.

Det skriver partilederne for de fem partier i blå blok i et fælles brev til statsminister Mette Frederiksen (S).

Brevet kommer, efter regeringens beslutning om, at alle mink i Danmark skal aflives. Aflivningen sker for at forhindre spredning af muteret coronavirus fra mink kaldet Cluster 5.

I brevet skriver de fem blå partiledere blandt andet:

- Statsministerens beslutning om at lukke det danske minkerhverv svarer til ekspropriation. Derfor er det vores opfattelse, at regeringen bør gøre det eneste retfærdige og sikre minkavlerne fuld erstatning for deres tab. Vi forventer, at regeringen snarest fremlægger et forslag, der kan sikre dette, hedder det i brevet.

Brevet er underskrevet af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, og Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh.

/ritzau/