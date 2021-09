Samlet blå blok kræver 750 millioner til grønt landbrug

Mere end 60 forhandlingsmøder. En ultimativ deadline, der blev droppet. Og tiltagende beskyldninger mellem røde og blå partier på Christiansborg.

Forhandlingerne om landbrugets bidrag til klimaomstillingen er gået i hårdknude. Nu går de fem partier i blå blok sammen om et udspil, der på ny skal lægge pres på S-regeringen for at finde flere penge til den grønne omstilling i landbruget.

I en fælles skriftlig udtalelse fastslår de fem partiformænd, at målet med udspillet er at sikre arbejdspladser i det danske fødevareerhverv samtidig med, at man opfylder klimaambitionerne.

- Regeringens udspil vil koste arbejdspladser i de egne af Danmark, hvor det ofte er svært at skabe nye. Derfor spiller vi nu ud med et klart, borgerligt alternativ med høje, grønne ambitioner, men hvor vi er villige til at investere i en grøn omstilling af en sektor, som er afgørende for Danmark, siger de fem partiformænd i udtalelsen.

De fem partiformænd er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund og Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh.

Det fællesudspil kan dermed ses som et opgør med det udspil, som regeringen lagde på bordet i sidste uge. Regeringens udspil indeholdt blandt andet et bindene klimamål for landbruget samt et øget krav til CO2-reduktioner på 7,3 millioner tons i 2030.

Nu vil de blå partier gå til de videre forhandlinger på baggrund af deres fælles udspil. Det indeholder investeringer for 750 millioner kroner i de kommende år for at understøtte den grønne omstilling.

Pengene skal blandt andet gå til at udtage mere lavbundsjord og randarealer. De blå partier lægger med andre ord op til at hjælpe erhvervet igennem klimaomstillingen med flere af statens penge, end S-regeringen lægger op til.

Ifølge de blå partier vil regeringens udspil udtage 88.500 hektar lavbundsjorde og randarealer, mens de blå nu vil finansiere 100.000 hektar.

Pengene vil de fem blå partier blandt andet finde ved at genindføre deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske studerende samt opholdskrav for ret til dagpenge. Resten hentes fra regeringens reserve for 2022, der er afsat i udspillet til finanslov.

- Det vil ramme hele fødevarebranchen og koste mange, mange tusinder af job i sektoren. Det giver ingen mening, for vi producerer nogle af verdens mest klimaeffektive fødevarer i Danmark, siger de fem partiformænd i den fælles skriftlige udtalelse.

/ritzau/