Samlet Konservative kyler Naser Khader ud

Med en mine som en bedemand trådte De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, onsdag ud foran pressen på Egelund Slot i Nordsjælland, hvor partiet var samlet til sommergruppemøde.

I stedet for politiske udspil måtte han fortælle, at det profilerede folketingsmedlem Naser Khader er blevet ekskluderet.

Det er han på baggrund af resultaterne af en advokatundersøgelse af seksuelle krænkelser, som Khader før sommeren blev beskyldt for af fem kvinder. Undersøgelsen havde fundet endnu flere.

- Anklagerne var alvorlige. Og med de nye anklager er alvoren mere end bekræftet, sagde Søren Pape Poulsen og fortsatte:

- Vi er hverken politi eller domstol. Men vi kan som forening beslutte, om man kan være medlem af - og repræsentant for - vores parti. Jeg mener ikke, at Naser Khader kan være medlem af De Konservative.

Khader skrev på Facebook, at han selv har meldt sig ud. Men den mulighed var reelt kun åben, fordi det ifølge vedtægterne er De Konservatives hovedbestyrelse, der kan ekskludere medlemmer. Og den havde ikke nået at mødes.

Søren Pape Poulsen stod alene til pressemødet, hvor han tog imod spørgsmål på spørgsmål om, hvorfor han ikke har reageret hurtigere. Både på anklager fra navngivne kvinder og de rygter, der i årevis har floreret om Naser Khader.

- Han vil blive kritiseret for ikke at have handlet før. Men Naser Khader har benægtet alt, så jeg mener ikke, at Pape kunne gøre andet end at vente på undersøgelsen, siger politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein.

Mens Søren Pape Poulsen stod alene foran pressen, stod han langt fra alene med beslutningen.

- Jeg indstillede i går til vores forretningsudvalg, at Naser Khader blev ekskluderet. Det var der enstemmig opbakning til, sagde han.

Og onsdag morgen stemte folketingsgruppen enigt en efter en for det samme.

Samhørigheden i beslutningen er noget, Erik Holstein noterer sig. For enighed og samhørighed var i en lang periode ikke tillægsord, der blev knyttet til De Konservative.

- Naser Khader har nogle rigtigt gode venner i gruppen. Men det er et parti, der står samlet, selv i en situation som denne her.

- For år tilbage kunne man sagtens havde forestillet sig, at det havde udløst fløjkrig, siger han.

Specielt i 1990'erne var partiet ødelagt af interne stridigheder, hvor partiet havde ikke mindre end fem formænd grundet det ene mere betændte opgør efter det andet.

- Det var helt parodisk. Vi brugte jo halvdelen af vores tid som Christiansborg-journalister på at skrive om de konservative borgerkrige.

- Det var jo særdeles underholdende, men fuldstændigt destruktivt for partiet, siger Erik Holstein.

At partiet under Søren Pape Poulsen, der blev formand i 2014, ikke længere har sig selv som arvefjende, er medvirkende til, at det står bedre i meningsmålingerne, end det har gjort siden 1993.

Og fremgangen avler i sig selv ro.

- I stedet for, at man hele tiden kapper hovedet af formanden og kører den næste i stilling, arbejder partiet nu sammen på tværs af fløjene, fordi man ser fremdrift og mulighed for regeringsposter, siger Erik Holstein.

