Samsam-sagen kort fortalt: Var han terrorist eller hemmelig agent?

Var han terrorist, eller arbejdede han under dække for Danmarks efterretningstjenester?

Det er det spørgsmål, Østre Landsret skal tage stilling til, når den omdiskuterede sag mod den terrordømte Ahmed Samsam begynder i dag. Han vil nemlig have rettens ord for, at han arbejdede for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) under sit ophold i Syrien.

Kristeligt Dagblad har her samlet et overblik over sagens forløb, som begyndte for over ti år siden.

2012-2014: Rejserne til Syrien

Den i dag 33-årige Ahmed Samsam besluttede sig for – efter eget udsagn – at forlade det kriminelle miljø i Danmark, da han i 2012 rejste til Syrien. Han var tidligere dømt for blandt andet besiddelse af narkotika og våben. I et indslag i TV Avisen samme år fortalte han, at han var rejst dertil for at kæmpe på oprørernes side i borgerkrigen, der hærgede i Syrien. Undervejs blev han hvervet af PET og FE, er hans egen udlægning. Fra 2012 til 2014 foretog han i alt tre rejser til Syrien, hvor af de sidste to blev foretaget med efterretningstjenesternes godkendelse, påstår han.

2017: Anholdelsen

I juni 2017 blev Ahmed Samsam anholdt af det spanske politi nær Malaga. Han blev sigtet for at have kæmpet for Islamisk Stat i den syriske borgerkrig og for at have opholdt sig i Spanien for at skaffe våben og udstyr til terrororganisationens kamp. Ifølge de spanske myndigheder var de blevet tippet af danske myndigheder om, at de burde holde øje med Samsam og hans bror, der besøgte ham på daværende tidspunkt.

Ahmed Samsam var varetægtsfængslet i et år, før han blev idømt otte års fængsel for terrorstøtte. I Spanien ankede han dommen, men den blev stadfæstet, og han blev afvist i at kunne anke den tredje gang. Samsams advokat, Erbil Kaya, udtalte til DR, at han mente, at politiefterforskningen havde været meget fejlbehæftet og mangelfuld.

2020:-2021: Fængslet i Danmark

Ahmed Samsam endte med at sidde i fængsel i Spanien i tre år, før han i 2020 blev overflyttet til Danmark, hvor den spanske dom blev nedsat til seks års fængsel af Retten i Glostrup.

I 2021 afslog Kriminalforsorgen at prøveløslade ham, og samme år stævnede Ahmed Samsam både PET og FE med henblik på at få anerkendt af de to efterretningstjenester, at han altså var hyret af dem som hemmelig agent.

2023: Retssagen

I den verserende retssag, som begynder den 24. august i Østre Landsret, ønsker Ahmed Samsam, at de to efterretningstjenester anerkender, at hans rejser til Syrien i 2013 og 2014 skete med deres accept, samt at efterretningstjenesterne bad ham om at give dem oplysninger fra borgerkrigen. Det skriver Berlingske. Planen er, at Samsam skal løslades til november. Erbil Kaya mener, at han er blevet udsat for et justitsmord, og at de danske efterretningstjenester har ladt ham i stikken. Det siger han til Politiken. Den påstand har flere jurister og to tidligere departementschefer tilsluttet sig i Berlingske.

Der er afsat seks retsdage til at behandle Ahmed Samsams sag, og sagen vil køre indtil den 8. september. Herefter forventes Østre Landsret at afsige dom.