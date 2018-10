Samtykke i "særlige situationer"

* En række lande har lovgivning om samtykke ved sex. Blandt andet Sverige, Norge og England.

* Frifindelsen af fire mænd, som var anklaget for at have sexkrænket en ung kvinde, fik i september flere politikere til at kritisere, at kvinders retsstilling er for svag i voldtægtssager.

* Kravet til samtykke betyder ikke, at ægtefolk og kærestepar skal underskrive kontrakter med hinanden.

* Samtykket skal kun gælde i "særlige situationer". Eksempelvis hvis aldersforskellen mellem parterne er stor, hvis der er mere end to parter involveret, eller hvis akten foregår et besynderligt sted som for eksempel i en skov om natten.

* Tal fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at hvor der hvert år anslås at være godt 5000 voldtægter og forsøg på voldtægt, er der 700-900 anmeldelser og 60-70 domme.

Kilde: Politiken.

/ritzau/