Samtykke på skoleskemaet skal forebygge voldtægt

Et ekspertpanel er kommet med fire anbefalinger, som skal styrke indsatsen mod voldtægt.

Seksualundervisningen i skolerne skal fremover inkludere begreber som "samtykke" og "frivillighed".

Det skal ske for at lære børn og unge at læse hinandens signaler og sikre, at sex altid sker frivilligt.

Således lyder en af de nye anbefalinger fra et ekspertpanel, som skal styrke indsatsen mod voldtægt.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er taknemmelig for, at ekspertpanelet har brugt deres viden og indsigt til at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre forholdene for ofre for voldtægt, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Voldtægt er en af de mest krænkende forbrydelser, et menneske kan udsættes for, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe ofrene, tilføjer han.

Det var tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der i 2018 nedsatte ekspertpanelet.

Det seneste år har panelet arbejdet på tiltag til, hvordan indsatsen mod voldtægt styrkes, samt hvordan man bedst hjælper voldtægtsofre i processen før og efter en eventuel retssag.

Panelet har blandt andet bestået af eksperter fra Amnesty International, Dannerstiftelsen og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Og det er blevet til fire anbefalinger.

Hos Amnesty International har programleder Helle Jacobsen særligt store forhåbninger til anbefalingen om seksualundervisning.

- Som et redskab til at forebygge seksuel vold mener jeg, at en styrket seksualundervisning og et specifikt fokus på samtykke og frivillighed virkelig på sigt vil være med til at forebygge voldtægter og seksuel vold, siger hun.

Ud over et løft af seksualundervisningen i skolerne foreslår panelet, at der iværksættes en informationskampagne om sprogbrug, samtykke og frivillighed.

Panelet mener desuden, at politi og anklagemyndighed generelt skal have bedre viden om, hvordan man bedst tager hensyn til voldtægtsofre, som har været udsat for en traumatisk oplevelse.

Men også bistandsadvokatordningen skal styrkes. Det skal blandt andet ske ved oprettelsen af et korps af bistandsadvokater, så voldtægtsofre kan få hjælp gennem hele processen - også før de anmelder voldtægten til politiet.

Særligt denne anbefaling klinger godt i retsordfører Karina Lorentzens (SF) ører:

- For vi ved bare, at når offeret har en ved sin side, stiger chancen for, at der falder dom til det dobbelte, siger hun.

Alligevel fortæller Karina Lorentzen, at hun havde ønsket sig mere fra anbefalingerne.

Regeringen vil nu se nærmere på de anbefalinger, som panelet er kommet med, siger justitsministeren i pressemeddelelsen.

Til februar ventes desuden at blive fremsat et oplæg til en samtykkelovgivning.

Det sker på baggrund af Straffelovrådets forslag til en ny voldtægtsbestemmelse, som kommer til januar.

