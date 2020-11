Samtykkelov står til bred opbakning i Folketinget

Venstre, DF og Liberal Alliance vil stemme for samtykkeloven. Sådan lyder det i Folketingssalen fredag.

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning står til at blive vedtaget med et bredt flertal i Folketinget, da Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance siger, at de vil stemme for.

- Samtykkeloven skal indskærpe, at sex skal være frivilligt, og at der skal være samtykke fra begge parter.

Det siger retsordfører Jeppe Bruus (S) i Folketingssalen under lovforslaget om samtykkelovens første behandling.

Han påpeger, at med den nuværende lovgivning så skal der "vold, tvang eller andre ting til, før der er tale om en voldtægt".

/ritzau/