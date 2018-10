Samuelsen indkalder saudiarabisk ambassadør

Den saudiarabiske ambassadør i Danmark er indkaldt til møde i Udenrigsministeriet om Khashoggi-sag.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil snarest indkalde Saudi-Arabiens ambassadør i Danmark til en samtale i Udenrigsministeriet.

Det sker efter begivenhederne i Istanbul, hvor den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Ahmad Khashoggi blev dræbt under et besøg på sit lands ambassade.

Ministeren fortæller, at han forventer at blive klogere på de nærmere omstændigheder omkring Khahoggis død.

- Efter at vi har hørt Erdogans tale, som konkluderer, at det er planlagt, og der stadig er mange uafklarede spørgsmål, mener jeg, at det er rimeligt at give den saudiarabiske ambassadør mulighed for at forklare sig, og vi får mulighed for at stille nogle spørgsmål, siger Samuelsen.

Som det er vanlig praksis vil det være en højtstående embedsmand, som vil mødes med ambassadøren og efterfølgende referere til Samuelsen, oplyser ministeriet.

Ministeren vil endnu ikke sige, om Danmark eventuelt skal foretage sig yderligere over for Saudi-Arabien.

- Det er alt for tidligt at konkludere på. Der er noget, der tyder på, at det internationale pres, som Danmark også deltager i, virker.

- Vi er gået fra en situation, hvor saudiaraberne fuldstændig benægter, hvad der er foregået, til at have erkendt, at han blev slået ihjel, siger udenrigsministeren.

I en tale tirsdag sagde Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at saudiarabiske embedsmænd planlagde drabet på journalisten Jamal Khashoggi flere dage inden hans død.

Khashoggi forsvandt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabien benægtede i første omgang, at der var sket ham noget.

Søndag meddelte Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, at landets eksport af våben til Saudi-Arabien bliver indstillet efter drabet på Khashoggi.

Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, understregede efterfølgende, at det var vigtigt med en fælles position fra EU.

Den danske udenrigsminister holder dog fast i, at han foreløbig gør tre ting og senere vil se, om der skal gøres mere.

- Nu sender vi et signal om, at vi ikke kommer til investeringskonferencen, vi indkalder den saudiske ambassadør til en samtale, og så fortsætter vi det internationale pres, siger han.

Det var mandag aften, at Udenrigsministeriet oplyste, at der ikke bliver deltagelse fra ministeriet eller den danske ambassade i Saudi-Arabien, når Future Investement Initiative-konferencen åbner tirsdag.

/ritzau/