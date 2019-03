Samuelsen: LA har haft bedst af at være i regering

Det har samlet været en fordel at være i regering ifølge Samuelsen. Ungdomsorganisation mener, LA bør udtræde.

Forud for det kommende folketingsvalg er meldingen klar til de delegerede på Liberal Alliances landsmøde lørdag.

Man kommer igennem med meget mere i regering end ved at stå udenfor. Det siger partileder og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) trods vedvarende kritik fra kommentatorer og egen ungdomsorganisation.

- Det er altid bedre at være et af få regeringspartier, siger Anders Samuelsen.

- Dels har man den magt, at man kan forhindre forslag i at nå frem. Og man har udspilsretten på, hvad der skal diskuteres i Folketinget. Man kan som regering vælge, hvilken side man kan lave flertal til.

Han måtte i januar sidste år lægge sig fladt ned og undskylde et forløb, hvor partiet havde truet med at stemme imod regeringens egen finanslov.

Selv om det mest økonomisk liberale parti i regeringen har måtte indkassere en del hug på den baggrund, mener partilederen, at det har været en samlet fordel, når han skal pege på, hvad han har lært.

- Det væsentlige er vel, at når man tager ansvar, får man også et. Det gør, at man får nogle på lampen, for alting lykkes ikke. Men det skal holdes op imod, hvor store resultater man har mulighed for at skabe. Det er klart på plussiden, det vi har leveret, siger Samuelsen.

Han bruger ikke så meget tid på at overveje, hvad han kan give sig selv af konstruktiv kritik.

- Man lever livet forlæns og forstår det baglæns. Selvfølgelig er der ting, der kunne have været smukkere, men så er der også andre gange, hvor tingene er gået godt, siger han.

Når han bliver bedt om at pege på sejrene, sidder remsen på rygraden:

- Vi har sænket skatter med 21 milliarder kroner, sænket registreringsafgiften tre gange, skåret DR med 20 procent, forkortet skoledagene, øget muligheden for frit valg på plejehjem, lavet public service-pulje og fritaget medier fra moms.

Omvendt peger ungdomsorganisationen Liberal Alliances Ungdom (LAU) på, at LA burde have holdt sig ude af regeringen.

- Der er ingen tvivl om, at vi hellere havde set, at man havde holdt sig uden for regeringen og i stedet havde brugt tid på at tale nogle af mærkesagerne op og tale værdikampen op, siger LAU-landsformand Signe Bøgevald Hansen.

- For på nuværende tidspunkt har man ikke et parlamentarisk grundlag, som gør, at man kan få gennemført de nødvendige liberale tiltag.

Til den kritik svarer Anders Samuelsen:

- Alternativet er, at man havde stemt, som man gerne ville, men til gengæld ikke havde fået noget igennem.

/ritzau/