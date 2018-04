Samuelsen: Mastodont på DR-størrelse usund for mediemarkedet

Besparelsen på Danmarks Radio skal kaste et andet DR af sig, mener Liberal Alliances formand.

Det danske mediemarked har ikke godt af, at DR har den størrelse, som mediekoncernen har i dag. Det siger Liberal Alliances politiske leder, udenrigsminister Anders Samuelsen, til avisen Danmark.

- Det er helt generelt usundt for det danske mediemarked at have så stor en mastodont, der dominerer hele mediebilledet, siger han i et interview med avisen.

- Der er brug for flere private medieudbydere, som der heldigvis kommer flere og flere af, så danskerne får mere frihed til selv at vælge deres medier.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti nået en enighed om, at DR skal modtage 20 procent mindre i kroner og øre. Enigheden er opnået forud for forhandlinger om et nyt medieudspil.

Ifølge regeringens udspil til de forhandlinger, skal DR lukke to af seks tv-kanaler. I interviewet med avisen Danmark siger partilederen, at DR skal være noget andet, end det er i dag.

- DR skal fylde mindre. DR's generalsekretær Maria Rørbye Rønn har igen og igen sagt, at et DR med færre midler i ryggen vil blive "et helt andet DR". Ja, det er jo netop meningen, siger Samuelsen til avisen.

- DR kommer ikke til at ligge vingeskudt tilbage, fordi DR nu tilpasses en moderne medievirkelighed.

- Med den nye økonomiske ramme vil DR fortsat have ikke mindre end tre milliarder kroner til rådighed hvert år. Det er altså alligevel også en slat.

/ritzau/