Samuelsen: Thulesen kan have ret i dyster melding om blå blok

Anders Samuelsen går gerne i regering med DF, hvis der er et blåt flertal efter valget.

Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl har i valgkampen erklæret blå blok for død, hvis meningsmålingerne holder stik. Den pointe kan han have ret i, mener Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen.

Meningsmålingerne tyder på en stor sejr til de røde partier, og mens Thulesen Dahl i et interview med DR retter skytset mod regeringspartierne, vender Samuelsen sit mod blandt andet DF.

- Det kan han jo have ret i. Det kunne have været meget mere blåt, hvis han ikke havde spændt ben for det regeringsgrundlag, som VLAK lagde frem, siger Samuelsen, efter at LA har præsenteret sit erhvervsudspil.

Thulesen Dahl kritiserer regeringspartierne for at pege hver deres vej, da valgkampen officielt blev fløjtet i gang.

- Det er helt tydeligt, at da valget var udskrevet, løb de tre regeringspartier i hver deres retning. Det giver ikke danskerne et blik for, at der er mulighed for en sammentømret blå blok, sagde DF-formanden til DR.

Samuelsen fortæller, at valgkampen vidner om, at der har været interne uenigheder i blå blok, men regeringssamarbejdet har for Liberal Alliance skabt resultater.

- Det turbulente forløb bliver man aldrig belønnet for. Men omvendt kan man sige, at vi har fået resultater, siger Samuelsen.

- Hvis man spørger Kristian Thulesen Dahl, så tror jeg, at han er i tvivl, om ikke det havde været klogere for ham at gå i regering trods alt og få indflydelse. Den har vi fået.

Blå blok står ifølge det vægtede gennemsnit af meningsmålinger fra Ritzau Index til 42,1 procent af stemmerne. Ved sidste valg fik blokken 52,3 procent.

Liberal Alliance står til 3,9 procent af stemmerne. Partiet fik 7,5 procent ved seneste valg. DF står næsten til en halvering med 11 procent af stemmerne.

Hvis blå blok sætter en stærk slutspurt ind og får regeringsmagten efter valget, vil Samuelsen i regering igen - også gerne med DF.

- Man er tvunget til at finde sammen, hvis man har noget at være sammen om. Jeg håber, at Dansk Folkeparti er med på at komme ind i maskinrummet, hvis der er et blåt flertal.

Dansk Folkeparti har da også luftet regeringstanker, men det bliver i så fald kun med Venstre. Og her skal LA ikke have indflydelse på regeringsgrundlaget.

