Samuelsen vil ikke afsløre nye skridt over for Rusland

Danmark kommer ikke til at gå enegang over for Rusland, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

En udvisning af russiske diplomater i Danmark efter giftgasangrebet i England. Det kunne være en af de muligheder, som regeringen overvejer.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil dog ikke løfte sløret for, hvad regeringen har af planer. Fredag orienterede han Udenrigspolitisk Nævn om situationen. Efter mødet siger Samuelsen:

- Danmark kommer ikke til at gå enegang. Vi kommer til at gøre det her med andre lande, siger Samuelsen.

- Det er ikke usædvanligt, at to lande, der har en konflikt, udviser hinandens diplomater. Men det er meget sjældent, at tredjelande gør det. Det vil være uhørt, siger Samuelsen.

Han understreger dog, at regeringen ikke har truffet nogen endelig beslutning, og at han ikke ønsker at gå nærmere ind på, hvad regeringen overvejer.

- Jeg er glad for, at vi har opbakning fra nævnet til at kunne tage beslutninger sammen med andre lande, siger Anders Samuelsen.

