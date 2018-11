Sandsugning stoppes i Øresund der gøres beskyttet

Efter års kamp bliver der nu sat en stopper for sandsugning i Øresund, der gøres til beskyttet havområde.

Det skal være slut med at hente sand og grus fra bunden af Øresund, der kan bruges som byggemateriale i Storkøbenhavn.

Sandet suges op fra havbunden og placeres enten på land eller i havet, hvor der senere skal bygges. Men det skal være slut, mener regeringen.

- Det har været en meget lang og sej kamp, og jeg må også være ærlig og sige, at vi har ikke haft så mange venner i blå blok i forhold til at få stoppet sandsugning i Øresund, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K) til TV2 Lorry.

Både SF, Enhedslisten, De Radikale og De Konservative samt en række danske og svenske kommuner har i årevis skubbet på.

Firmaet Sten og Grus Prøvestenen A/S har planer om at søge tilladelse til at stikke sandsugeren i havbunden og hive mindst 2,8 millioner kubikmeter sand op af Øresund.

Det skulle nærmere bestemt ske ud for Vedbæk ved Lous Flak.

Med den nuværende lovgivning kan man ikke sige nej til nye ansøgere, lyder det fra Mette Abildgaard.

- Vi vil ikke have mere sandsugning i Øresund, og derfor haster det med at få den her bekendtgørelse igennem, så vi kan få stoppet, at flere virksomheder får lov til at suge sand og ødelægge naturen, siger hun til TV2 Lorry.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremlægger på fredag en ny bekendtgørelse i Folketinget, der sætter en stopper for nye tilladelser til at indvinde råstoffer i Øresund.

Øresund kommer samtidig under beskyttelse af EU's Havstrategidirektiv.

Det betyder, at der bliver sat mål for, hvordan naturlivet i Øresund skal beskyttes og udvikle sig, og at man samtidig følger op på målene fra EU.

Ifølge Miljøministeriet suges i gennemsnit omkring 50.000 kubikmeter om året, og der var i maj i år fortsat 118.000 kubikmeter sand og gruskvoter tilbage i de allerede udstedte tilladelser.

Flere miljøorganisationer glæder sig over nyheden.

- Det er en fantastisk nyhed for det unikke havmiljø i Øresund og den årelange kamp mod sandsugning, som mange har kæmpet.

- Ikke alene kommer der et forbud mod ødelæggende sandsugning, men miljø- og fødevareministeren lægger også op til bedre naturbeskyttelse under EU's havstrategidirektiv, siger projektleder i Greenpeace Sune Scheller i en kommentar.

Også Verdensnaturfonden WWF jubler og advarer mod omfattende bundtrawl i danske farvande.

/ritzau/