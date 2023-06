Sanger og entertainer Peter Belli er død - 79 år gammel

Efter flere årtier på den danske musikscene er sangeren Peter Belli sovet stille ind - 79 år gammel - ti dage før sin 80-års fødselsdag.

Det oplyser pladeselskabet Target Records.

- Der er med stor sorg, vi må meddele, at vores elskede mand, pappa, dadi og svigerfar, Peter Belli er gået bort.

- Efter længere tids sygdom er han 8. juni 2023 sovet stille ind med de nærmeste omkring sig.

- Ulven har takket af for sidste gang, skriver Target ifølge de to medier med henvisning til Peter Bellis kælenavn.

Pladeselskabet beder om, at familien får ro til at bearbejde sit tab.

Peter Belli har i over fem årtier spillet tusindvis af koncerter og udgivet over 40 album.

Han er stemmen bag sange som "Teddybjørn", "Bliv Væk Fra Vores Kvarter" og "Ulven Peter".

Da han trådte frem på musikscenen, var Peter Belli en af dansk rocks pionerer. Her skilte han sig ud med sit lange hår og markante stemme.

Som 16-årig debuterede ulven Belli som sanger, og efter fem år med forskellige bands blev han forsanger for Les Rivals, der fik fast tilknytning til Bakken.

Som dansk rocks svar på Mick Jagger levede han det vilde rockstjerneliv, og bandet varmede blandt andet op for The Kinks og The Rolling Stones.

Ud over sin musik, hvor "Ulven Peter" over de næste årtier gjorde sig i flere forskellige genrer, har hans stemme og ansigt også været at finde i tv-serier, film og tegneserier.

Børnefamilier vil for eksempel genkende Bellis stemme som blæksprutten i "Bennys badekar" og Rafiki i "Løvernes Konge".

I 2013 fik Peter Belli en ærespris fra IFPI Danmark, der er musikselskabernes brancheorganisation, for sin karriere.

Også Smukfests ærespris, Polka Verner Legatet, har haft Peter Bellis navn på det, da han modtog den sammen med Jytte Abildstrøm og Mikael Simpson.

Privat har Peter Belli i over 50 år været gift med June. Parret har tre børn.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) mindes på Twitter sangeren:

- Peter Belli er i dag draget "væk fra vores kvarter" i en alder af 79. Tak for glæden og musikken. Generationer har gjort hans toner til folkeeje. Ære være hans minde, skriver ministeren.

