Sankthansaften fejres for mange uden traditionsrigt bål

Fredag aften fejres den traditionsrige sankthansaften. Men for mange kommer aftenen til at udspille sig noget anderledes end vanligt.

Tørken har gjort, at afbrændings- og bålforbud mange steder sætter en stopper for sankthansbålet.

Det gælder i alle kommuner vest for Storebælt, men også mange steder i Nordvestsjælland og på Bornholm bliver der altså ikke fyret op under bålet.

Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, fortæller, at man fra beredskabets side håber på, at de færre sankthansbål også fører til en rolig aften.

- Det er klart, at vi faktisk håber på at få en lidt halvkedelig aften. Fordi det er jo bedst for alle. Det er et tegn på, at der ikke er nogen, der er kommet til skade, og at der ikke er nogen, der er i risiko for at miste nogle store værdier, lyder det.

Han fortæller videre, at sankthansaften traditionelt set er en dobbelt så travl aften for beredskabet sammenlignet med en normal aften.

- Det er faktisk ikke samtidig med, at sankthansbålene bliver brændt af, at vi typisk har travlt i beredskabet.

- Det sker rigtig ofte, når folk er gået hjem, og "Midsommervisen" er sunget færdig, at man har glemt at få slukket bålet ordentligt, og så blusser det op igen, siger Bjarne Nigaard.

Som regel kan det begynde med nogle gløder, men de kan så sprede sig til nærliggende vegetation, og så får beredskabet travlt.

Beredskabet rykker som regel ud i timerne efter bålafbrændingen, i løbet af natten og ud på morgenen den 24. juni.

Flere steder har man taget alternative midler i brug for stadig at holde en sankthansfest, selv om der ikke kan tændes op i bålet.

Det gælder for eksempel på stranden i Blokhus i Nordjylland, hvor man vil prøve at illustrere bålets flammer ved hjælp af røgkanoner og lys.

På Lolland og Falster og i Hovedstaden, Midtsjælland og Sydsjælland er det stadig tilladt med et sankthansbål.

Her lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, at man er opmærksom.

- Det er altid en god idé at have vand i nærheden, og så skal man selvfølgelig holde øje med bålet, mens det brænder og endnu vigtigere sørge for, at det er ordentligt slukket, når man går derfra, siger han.

Han påpeger også, at hvis der er meget blæst - og det som bekendt er tørt - så kan det være forbudt at tænde op i bålet. Også selv om der ikke er et afbrændingsforbud.

