Sankthansbål bliver forbudt i alle kommuner vest for Storebælt

Det bliver et delt Danmark, der skal fejre sankthansaften fredag den 23. juni.

I alle kommuner vest for Storebælt kommer der enten totalt afbrændingsforbud eller et mere specifikt bålforbud.

Det oplyser Danske Beredskaber til Ritzau.

Derudover bliver det heller ikke lovligt at tænde bål i flere vestsjællandske kommuner, på Bornholm samt i Helsingør og i naturområdet Tisvilde Hegn.

"Når hele Danmark samtidig tænder store bål giver det et andet risikobillede. Det er den samtidighed af store bål, som vi er nødt til at gribe ind over for," siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Forbud mod bål og afbrænding besluttes af det lokale beredskab. Der kan også være variation i, hvor meget forbuddet dækker.

Derfor bør man orientere sig på sit lokale beredskabs hjemmeside samt på brandfare.dk, fortæller Bjarne Nigaard.

Det har været ualmindeligt tørt i Danmark den seneste tid. I forrige weekend nåede DMI's landsdækkende tørkeindeks op på 10, som er det højeste niveau på skalaen.

Så højt har det ikke været siden den historisk varme sommer i 2018, hvor det landsdækkende tørkeindeks ramte 10,0 i juli.

Siden forrige weekend er der dog faldet regn flere steder i landet i form af byger.

Alligevel vurderer Beredskabsstyrelsen, at brandfaren er høj i størstedelen af landet. Det fremgår af styrelsens brandfareindeks.

Derudover er beslutningen om, hvorvidt et beredskab har besluttet at indføre enten afbrændingsforbud eller bålforbud taget med udgangspunkt i dugfriske prognoser fra DMI.

Det fortæller Bjarne Nigaard.

"Man har taget bestik af, om den mængde regn, der forventes kan have en effekt. Men det skal selvfølgelig tages med forbehold. Hvis der kommer styrtregn eller knastør hedebølge, kan det ændre nogle ting," siger han.

