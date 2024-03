SAS aflyser flere fly på påskeferiens første rejsedag

Flyselskabet SAS har på påskeferiens første rejsedag aflyst flere flyafgange fra både Danmark, Norge og Sverige.

Det sker for at inspicere en komponent på nogle af selskabets fly, oplyser SAS i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

- Behovet for at inspicere en trykregulatorsenderkomponent på nogle af vores fly betyder desværre, at man sætter driften på pause med disse fly, hvilket igen forårsager trafikforstyrrelser i dele af vores netværk.

- Vi beklager dybt, de gener dette medfører, ikke mindst i påsken, hvor mange af vores passagerer skal på ferie, skriver SAS's presseafdeling.

NRK skriver, at der er tale om fly af typen Airbus A320neo.

Ifølge flyinformationen på Københavns Lufthavns hjemmeside, har flyselskabet lørdag indtil videre aflyst fem afgange lørdag morgen, formiddag og eftermiddag.

De fem afgange skulle have fløjet passagerer til Rom, Tenerife, Salzburg, Las Palmas og Malaga.

Flyselskabets norske pressechef, Tonje Sund, oplyser til VG, at inspiceringen af komponenten har ført til aflysning af 18 fly, der skulle være lettet fra Oslo Lufthavn lørdag.

Selskabet oplyser desuden til det svenske Aftonbladet, at der kan komme flere aflysninger.

SAS arbejder intensivt på at minimere indvirkningen på det rejsende ved at gennemføre inspektionen rettidigt og ombooke de berørte passagerer til andre fly, oplyser flyselskabet i en skriftlig udtalelse.

De berørte passagerer vil ifølge SAS få direkte besked om aflysningerne.

Flyselskabet oplyser desuden, at ingen passagerer på noget tidspunkt skal have været udsat for risiko i forbindelse med komponenten.

- Ifølge forskrifterne skal disse kontroller udføres. Sikkerhed er altid vores førsteprioritet, skriver selskabet.

