SAS-fly er lettet fra evakueringslufthavn i Pakistan

Et SAS-fly er på vej fra Islamabad, Pakistan, til Dubai. Det fremgår hos FlightRadar24, der er en tjeneste til at overvåge flytrafik.

Flyet landede mandag i Islamabad, der er base for evakueringen af danskere fra Afghanistan, hvor Taliban har generobret magten.

Udenrigsministeriet ønsker ikke at kommentere oplysningerne. Det vides derfor ikke, om der er danskere på flyet.

SAS har tidligere ikke villet hverken be- eller afkræfte, hvorvidt de to fly, som mandag ankom til Islamabad, indgår i en evakuering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selskabet kunne dog bekræfte, at det ikke er en del af den normale rejseplan, at der afgår to fly næsten samtidig mod Islamabad.

Det andet SAS-fly er fortsat i Islamabad ifølge FlightRadar24.

Den militante bevægelse Taliban har på kort tid generobret magten i Afghanistan, efter at USA har trukket sine tropper ud.

Søndag genvandt bevægelsen kontrollen med landets hovedstad, Kabul. Det har betydet, at en evakuering er blevet iværksat.

Onsdag morgen landede et dansk fly fra Islamabad efter en mellemlanding i Tbilisi, Georgien, i Københavns Lufthavn.

Tirsdag aften kom det frem, at 14 nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark var på vej fra Islamabad til København.

Personen med lovligt ophold i Danmark er ikke dansk statsborger.

På et pressemøde onsdag kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle, at 84 personer onsdag formiddag blev evakueret fra Kabul.

Der er tale om lokalt ansatte og tolke, der har arbejdet for den danske stat, samt deres familie.

På pressemødet kom det siden frem, at de evakuerede ville blive fragtet videre fra Islamabad til København med civile fly.

Det er ikke kommet frem, hvor mange mennesker Danmark forsøger at få ud af Afghanistan.

Udenrigsministeren i Pakistan, som hjælper Danmark - Shah Mahmood Quershi - skrev dog mandag på Twitter, at landet "faciliterer" evakueringen af 431 afghanere for Danmark. Det er dog ikke bekræftet fra dansk side.

/ritzau/