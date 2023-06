SAS-fly måtte vende om på grund af indikation på teknisk fejl

Et SAS-fly, som skulle fra København til Bergen i Norge, måtte mandag aften vende om på grund af "en indikation på teknisk fejl."

Det siger Tonje Sund, som er SAS' norske pressechef.

B.T. skriver, at flyet vendte om og fløj tilbage til Københavns Lufthavn klokken 17.51, efter at det var fløjet over Kattegat og nærmede sig Aalborg.

- I København blev det besluttet, at man skulle bytte fly. Så et fly er nu på vej til Bergen igen. Den bliver forsinket, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tonje Sund kan ikke komme ind på, hvad der indikerede, at der var en teknisk fejl på SAS-flyet.

- Det er standardprocedure, at der skal en teknisk undersøgelse til, siger hun mandag aften.

Den norske pressechef kan heller ikke oplyse, hvor mange passagerer der var om bord på flyet.

Hun siger, at flyet landede i Københavns Lufthavn uden problemer.

I maj fløj SAS med næsten 20 procent flere passagerer end i maj 2022. Det viser de seneste trafiktal.

Ifølge Tonje Sund sker det af og til, at der opstår tekniske problemer med fly. Men det er ikke ofte, og derfor er der ingen grund til bekymring, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om SAS fløj med færre tomme sæder i maj, havde luftfartsselskabet i samme måned et underskud på 700 millioner svenske kroner. Det viser en ny opdatering fra SAS.

Fordi SAS er i en konkursbeskyttelsesproces, skal selskabet sende månedlige opdateringer ud om sine økonomiske nøgletal.

Ifølge Sydbanks luftfartsanalytiker, Jacob Pedersen, er det tydeligt, at SAS ikke tjener nok på de flere passagerer i forhold til det, man gerne vil.

- Vi lærer først og fremmest, at flere passagerer ikke nødvendigvis er lig med større indtjening for SAS, siger han mandag.

/ritzau/