SAS sætter billetter til jomfrutur med elfly til salg fredag

Fredag klokken 12.00 vil det være muligt at sikre sig en billet på jomfrurejsen med SAS' første elfly.

Ifølge luftfartsmediet Checkin.dk vil der 2. juni nemlig blive sat 30 pladser om bord på den første flyvetur med et af SAS' elfly til salg.

Er man en af dem, der sikrer sig en billet, skal man dog væbne sig med tålmodighed, da flyene først kommer på vingerne i 2028.

Ifølge Checkin.dk kommer billetterne til at koste 1946 kroner. 1946 er også året, hvor SAS sendte det første fly på vingerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvilken dato flyvningen kommer til at finde sted, og hvilke byer flyvningen kommer til at være imellem, ved SAS endnu ikke.

Anko van der Werff, der er koncernchef i SAS, siger, at muligheden for at flyve med elfly, når man flyver med SAS, hænger godt sammen med den pionerånd, han mener, at selskabet står for.

- Det er en naturlig fortsætte af denne pionerånd, at vi nu inviterer vores passagerer til den næste store milepæl i fremtidens flyvning, og det er et betydningsfuldt skridt på vores rejse mod mere bæredygtig flyvning, siger han ifølge Checkin.dk.

I september sidste år meddelte SAS, at det havde underskrevet en erklæring med det svenske selskab Heart Aerospace, der giver det muligheden for at købe og tilføje elektriske fly til flåden.

Og disse fly ventes altså at komme i kommerciel drift i 2028.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det elektriske fly, som SAS forventer at købe, har plads til 30 passagerer og har en elektrisk rækkevidde på 200 kilometer.

Flyene får også installeret et hybridsystem, som vil gøre dem i stand til at fordoble rækkevidden.

Flyene, der er i gang med at blive udviklet, får navnet ES-30.

/ritzau/