Sass beholder akkurat sin plads i Folketinget

Socialdemokratiets Tanja Larsson har fået flere personlige stemmer end Sass Larsen, men Sass får pladsen.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, får ikke nok personlige stemmer, men beholder sin plads i Folketinget på grund af listestemmer.

Det står klart med alle stemmer talt op i Sjællands Storkreds. Det fremgår af DR's valgsite, at han får det sidste af partiets otte mandater i storkredsen.

Socialdemokratiet har bibeholdt sine otte mandater i kredsen, og Sass Larsen snupper akkurat det sidste.

Partifællen Tanja Larsson har fået 4197 personlige stemmer i storkredsen og dermed ottendeflest personlige stemmer i partiet i storkredsen, mens 4017 har stemt personligt på Sass Larsen i kredsen.

Selv om Sass Larsen har fået færre personlige stemmer, så vælges han på grund af listestemmer.

Tanja Larsson ærgrer sig over, at hun ikke får pladsen.

- Det er selvfølgelig brandærgerligt, at man lige præcis ikke klarer den, siger hun.

Valgloven blev ændret i 2017, så partierne kan beslutte, at partistemmer ikke længere skal indgå i regnestykket. Dermed kan partiet beslutte, at alene de personlige stemmetal afgør, hvem der vælges.

Socialdemokratiet har dog fortsat med den traditionelle sideordnede opstilling i alfabetisk rækkefølge.

Tanja Larsson vil ikke tage stilling til, om partiet burde vælge, at kun personlige stemmer afgjorde mandatet.

- Jeg var bekendt med spillereglerne, da jeg valgte at stille op, så jeg vidste godt, at denne her risiko lå der, siger hun.

S-kandidaten fortsætter dog i politik. Hun sidder i Faxe Byråd og vil også stille op til næste folketingsvalg. Desuden står hun klar som første suppleant i kredsen til Folketinget.

De syv andre mandater i Sjællands Storkreds går til socialdemokraterne Magnus Heunicke, Astrid Krag, Kaare Dybvad, Rasmus Horn Langhoff, Lennart Damsbo-Andersen, Kasper Roug og Mette Gjerskov.

Med kun lidt over 4000 stemmer lider Sass Larsen et stort tab af de personlige stemmer i forhold til valget i 2015. Dengang fik han 7201 personlige stemmer.

Også i hans egen kreds, Køgekredsen, er det gået tilbage for S-profilen. Her får han næsten halveret sit stemmetal i forhold til 2015-valget. Han går fra 3653 stemmer i kredsen til 1892 stemmer.

På Facebook sætter Sass ord på den personlige tilbagegang:

- Valget er dog også en tilbagegang i antal af vælgere, som satte sit kryds ved mig personligt, og det giver mig selvfølgelig anledning til at analysere og tænke over den udvikling.

- Det vil jeg tage mig tid til over de næste par måneder i samarbejde med min kreds, som jeg gerne vil rette en særlig tak til, skriver han.

Henrik Sass Larsen er en del af den absolutte top i Socialdemokratiet. Alligevel har han flere gange gjort sig bemærket ved at komme med skarpe udmeldinger, som er imod partiets linje.

Det skete blandt andet i november sidste år, hvor han i tv-programmet "Pind Sass" på TV2 News talte for, at Danmark skulle "rode sig ud af" internationale domstole og konventioner.

Han afviste efterfølgende, at han ville udmelde Danmark af konventioner. Det samme slog S-formand Mette Frederiksen fast.

/ritzau/