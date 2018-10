Satellit med dansk islæt sendes mod Merkur lørdag

Terma spiller en central rolle, når Europa sender sin første satellit til Merkur. Rejsen er ni mia. kilometer.

Lørdag morgen sendes en europæiske satellit på en ni milliarder kilometer lang rejse, der varer syv år.

Satellitten skal sendes i kredsløb om planeten Merkur. Missionen hedder BepiColombo.

Missionen har et dansk islæt, da teknologivirksomheden Terma, der har til huse i Lystrup nær Aarhus, har bidraget med teknologi til missionen.

Det er første gang, at det europæiske rumagentur, Esa, sender en satellit mod Merkur, der er den planet, som er tættest på solen.

Teknologien, som Terma har leveret, er blandt andet en strømforsyning, testsystemer. Strømforsyningen skal fodre motorerne, der driver BepiColombo.

Derudover bidrager selskabet med ingeniører, der følger opsendelsen.

Termas spacedirektør, Carsten Jørgensen, skal til Darmstadt i Tyskland for at overvære opsendelsen. Og der er kriller i maven hos direktøren.

- Det er meget stort for os, siger Carsten Jørgensen og fortæller, at det virkeligt er et stort projekt, hvor det danske selskab spiller en central rolle.

Hele missionen skal give et billede af, hvordan Merkur er sammensat.

- Det går ud på, at lære og forstå hvordan vores planetsystem og verden er sat sammen. Merkur er en af de få planeter, som man ikke forstår, hvordan er sammensat, siger spacedirektøren.

Når satellitten er fremme i 2025, skal den i kredsløb omkring planeten i mindst et år for at samle data, fremgår det af Esas hjemmeside.

Terma har arbejdet på projektet i godt 15 år, mens hele missionen og planlægningen har været undervejs i mere end 20 år. Missionen beløber sig til omkring 12 milliarder kroner.

For Terma har det lange arbejde været med til at give selskabet flere projekter.

- Udviklingen af vores teknologi har bevirket en stor mængde nye kontrakter til Terma, siger Carsten Jørgensen og fortsætter:

- Vi er med på nogen meget spektakulære missioner i øjeblikket, som vi ikke havde været med på, hvis ikke vi havde været med på BepiColombo.

Opsendelsen er planlagt til at ske lørdag morgen klokken kvart i fire fra Kourou i Fransk Guyana i Sydamerika.

BepiColombo er et samarbejde mellem Europa og Japan.

