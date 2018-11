Satspuljeaftale styrker hjælpen til psykisk sårbare unge

En netop indgået satspuljeaftale på sundhedsområdet sikrer flere midler til psykisk sårbare unge.

En satspuljeaftale på sundhedsområdet betyder flere penge til indsatser over for børn og unge med mistrivsel og psykiske problemer.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

- Vi oplever i disse år en meget bekymrende stigning af især unge mennesker med ondt i livet og begyndende psykisk sygdom. Årets satspuljeaftale sikrer et substantielt løft og endnu bedre hjælp, end de får i dag, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Satspuljeaftalen, der rækker fra 2019 til 2022, består af i alt 994,9 millioner kroner.

Der afsættes penge til en bred vifte af tilbud. Blandt andet styrkes socialpsykiatrien, og der etableres et nyt fælles udrykningshold i samarbejde med politiet.

Aldersloftet for psykologbehandling for angst afskaffes, og et rådgivningstilbud for børn og unge - Headspace - styrkes.

- I Dansk Folkeparti glæder vi os især over, at PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning, red.) i alle 98 kommuner med tiden kan tilbyde gratis psykologbehandling til alle børn op til 18 år, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Håbet er, at man ved at styrke indsatsen bedre kan forebygge, at børn og unge ender med at blive patienter i det psykiatriske system.

- Vi håber, at det kan stoppe tilstrømningen af patienter til psykiatrien i regionerne, som så får mere plads til at behandle de svært syge, uddyber Liselott Blixt.

Spørgsmål: Hvis det er sådan en god idé, hvorfor har I så ikke gjort det noget før?

- Fordi det koster penge, og du skal lave en aftale. Det gode ved satspuljen er netop, at det er en bred aftale.

- Det her var ikke noget, der stod på regeringens liste, men noget vi i oppositionen har fået ind. Det er vigtigt, fordi det er noget, der rækker ud over hele landet. Det skal ikke være postnummeret, der afgør, om man får psykologbehandling, siger Liselott Blixt.

Aftalepartierne vil med aftalen vende udviklingen, hvor flere børn og unge kæmper med psykisk mistrivsel.

I 2017 var cirka 53 procent flere børn og unge i kontakt med børne- og ungepsykiatrien end i 2010.

I september præsenterede regeringen sit psykiatriudspil, og her er bedre hjælp til psykisk sårbare unge også et prioriteret mål.

Enhedslisten står som det eneste parti uden for aftalerne om satspuljemidlerne.

Partiet er uenig i finansieringen, der findes ved at lade offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp stige med en langsommere takt end lønninger.

/ritzau/