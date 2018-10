Satspuljen trækker spor tilbage til 1989

* Tilbage i 1989 satte Folketinget udviklingen i folkepensioner, førtidspensioner, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og lignende til debat. Debatten endte med, at den daværende K-ledede regering blev pålagt at komme med et forslag, der ville betyde, at overførselsindkomsterne steg i takt med årslønsudviklingen.

* I 1990 blev Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Radikale, Kristeligt Folkeparti og Centum-Demokraterne enige om at oprette Satspuljen.

* Siden har Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet tilsluttet sig forliget. Mens Enhedslisten har valgt at stå uden for aftalen.

* Ordningen går kort fortalt ud på, at hvis lønningerne stiger mere end to procent om året, så stiger overførselsindkomsterne 0,3 procentpoint mindre. De penge overføres til Satspuljen.

* Hvis lønnen stiger mindre end to procent, stiger overførselsindkomsterne lige så meget det år.

* Pengene i satspuljen går til indsatser og projekter på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet. Pengene i Satspuljen bliver fordelt af de partier, der er med i aftalen.

Kilder: Folketingets Oplysning, Finansministeriet og Børne- og Socialministeriet.

/ritzau/