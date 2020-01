Saudi-Arabien har doneret millioner til moské i København

Det er første gang, at det kan dokumenteres, at Saudi-Arabien har doneret penge til en dansk moské.

Saudi-Arabien har doneret millioner til en moské i København. Det skriver Berlingske.

Den olierige stat har således doneret 4,9 millioner kroner til Taiba-moskéen på Titangade på Nørrebro. Donationen er sket via Saudi-Arabiens ambassade i Danmark.

Det fremgår af Taiba-moskéens årsrapport, som er blevet offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside.

Tidligere har det været fremme, at Saudi-Arabien har støttet vesteuropæiske moskéer økonomisk. Men det er første gang, at det kan dokumenteres, at Saudi-Arabien har doneret penge til en dansk moské.

Det siger Brian Arly Jakobsen, der forsker i netop moskéer og trossamfund ved Københavns Universitet.

- Jeg har ikke set det før. Der har været andre ambassader involveret i moskéer i Danmark. Det gælder eksempelvis den tyrkiske og den marokkanske.

- Men selv om Saudi-Arabien tidligere har finansieret moskéer i andre europæiske lande, har vi ikke set det i Danmark før nu, siger Brian Arly Jakobsen til Berlingske.

Saudi-Arabiens religiøse retning er ellers ikke ukendt i Danmark.

Det saudiarabiske styre er berygtet på grund af rapporter om økonomisk støtte til terror, for dets behandling af homoseksuelle og andre minoriteter samt styrets generelle angreb på menneskerettighederne i landet.

Den saudiarabiske interesse i en mindre dansk moské skyldes ifølge Brian Arly Jacobsen, at ambassaden kan "genkende sig selv" i moskéen, der betragtes som en af de mest konservative herhjemme.

Både Taiba-moskéen og den saudiarabiske ambassade afviser over for Berlingske, at Saudi-Arabien får noget til gengæld for donationen.

- Donationen er givet som en hjælp til samfundet og til danske muslimer. Det er helt i overensstemmelse med dansk lov, regulering og praksis, skriver ambassaden i en mail til Berlingske.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ønsker ikke at udtale sig til Berlingske om den konkrete sag.

Han siger, at regeringen regner med at præsentere et lovforslag inden for de næste måneder, der er rettet mod at stoppe udenlandske donationer fra blandt andet stater og organisationer, som sigter mod at underminere demokratiske værdier, skriver Berlingske.

Planen er en særlig forbudsliste, tilføjer ministeren over for avisen.

/ritzau/