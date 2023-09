Scavenius erkender at hun er svær at arbejde sammen med

Der var konflikter fra dag ét. Folketingsmedlem Theresa Scavenius erkender, at der lige siden folketingsvalget i november sidste år har været knas mellem hende og resten af Alternativets folketingsgruppe.

I sidste uge blev hun smidt ud af partiets folketingsgruppe. Begrundelsen var blandt andet samarbejdsproblemer mellem hende og resten af folketingsgruppen.

- Fra dag ét har vi haft store samarbejdsvanskeligheder. For jeg ønskede at konfrontere de andre politikere med bluf og politisk teater, mens de andre ville være gode venner, hygge sig og drikke kaffe med Mette, sagde hun tirsdag aften i Go' aften Live på TV 2 med henvisning til statsminister Mette Frederiksen (S).

Scavenius nævner som eksempel på uoverensstemmelser sagen om en advokatundersøgelse Mette Frederiksens rolle i Minksagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I valgkampen var Alternativet for. Men dagen efter valget bakkede politisk leder Franciska Rosenkilde (AL) af. Det skabte "ekstreme interne konflikter og uenigheder" ifølge Scavenius.

Alternativets folketingsgruppe har desuden oplevet, at Scavenius har været "grov" over for medarbejdere og gruppemedlemmer. Og at hun har skadet Alternativets samarbejde med andre partier.

At hun skulle have skabt et dårligt arbejdsmiljø, hvor hun angiveligt skulle have været grov over for andre, afviser Scavenius. Anklagerne kalder hun en "svinestreg". Og hun har tidligere kaldt det et forsøg på karaktermord og forlangt et dementi.

Det var søndag, at Alternativet meddelte, at Scavenius ikke længere var en del af partiets folketingsgruppe. Og at hun dermed var frataget alle de ordførerposter, hun havde. Blandt andet var Scavenius en fremtrædende klimaordfører.

Scavenius er ikke smidt ud af Alternativet, selv om det ellers var det, som Alternativets folketingsgruppe, der nu er nede på fem medlemmer, havde ønsket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men den indstilling fulgte Alternativets hovedbestyrelse ikke. Den forsøgte sig forgæves med et mæglingsforløb i stedet for. Til sidst meddelte folketingsgruppen og hovedbestyrelsen i fællesskab, at Scavenius var fortid i folketingsgruppen.

Scavenius har endnu ikke taget stilling til sit medlemskab i Alternativet, slår hun fast.

For nuværende melder hun sig ikke ind i et andet parti, men vil fortsætte sit parlamentariske arbejde i Folketinget som løsgænger og "arbejde og afsløre politikernes bluff".

Sagen om Scavenius kom frem onsdag i sidste uge, da DR kunne bringe historien om, at den øvrige folketingsgruppe ville have Scavenius ekskluderet på grund af blandt andet samarbejdsproblemer.

/ritzau/