Scavenius forlader mæglingsproces i Alternativet: Det er slut

Theresa Scavenius (AL) har mistet tilliden til en intern mæglingsproces i Alternativet, efter at folketingsgruppen ifølge DR skulle have ønsket at ekskludere hende.

Det meddeler folketingsmedlemmet på det sociale medie X, efter at hun har været tavs de seneste dage.

- Tidligere i dag (fredag, red.) forlod jeg den interne proces i Alternativet, fordi jeg ikke kunne få klare svar og mistede tilliden til, at Hovedbestyrelsen kunne håndtere det retfærdigt og seriøst, skriver Scavenius.

- Jeg har været meget tålmodig. Men nu er det slut. Jeg ved ikke, hvad der sker herfra.

Ritzau har forsøgt - og forsøger fortsat - at få udtalelsen uddybet af Theresa Scavenius.

Partiets hovedbestyrelse fik ifølge DR i august en indstilling fra den øvrige folketingsgruppe om at ekskludere Scavenius.

Hovedbestyrelsen har ikke fulgt den, men igangsat et mæglingsforløb.

Alternativet havde planlagt et sommergruppemøde onsdag 13. september. Men samme morgen, som partiet havde indkaldt til et pressemøde, blev det aflyst.

Partiet har siden onsdag ikke ønsket at oplyse, hvad den interne proces gik ud på. Pressechefen har henvist til hovedbestyrelsen.

I partiets hovedbestyrelse har man henvist tilbage til pressechefen.

I Nordjyllands Storkreds, hvor Theresa Scavenius er valgt, er der fortsat støtte til folketingsmedlemmet.

Kredsens næstforperson, Julius Schubring, understregede fredag, at kredsen ikke vil blande sig i den interne proces.

- Vores regionale samarbejde har været meget positivt, siger Schubring.

Ritzau har forsøgt at få kommentarer fra både hovedbestyrelsen og partiets pressechef.

/ritzau/